Roma, Mourinho incoronato: “Ecco perché è il nuovo Liedholm”

Il tecnico della Roma, José Mourinho, ha riportato grande entusiasmo nella capitale e viene incoronato come nuovo Liedholm

Il 4 maggio di due anni il popolo romanista è rimasto incredulo davanti all’annuncio fatto dalla società giallorossa. “José Mourinho sarà il nuovo commissario tecnico della Roma”: un annuncio che lasciò tutti a bocca aperta e che diede l’inizio al percorso che ha portato la Roma a vincere la Conference League, dopo 14 anni senza alzare trofei.

Oggi Mourinho continua a essere molto amato dal popolo giallorosso e viene addirittura incoronato come nuovo Liedholm da uno dei giocatori storici della Roma, Rudi Voeller.

Roma, Voeller non ha dubbi: “Mourinho è il Liedholm di questo tempo”

Partita fondamentale quella di oggi per la Roma contro il Lecce. I giallorossi devono tornare a vincere dopo la sconfitta contro il Betis, ma Mourinho contro le neopromosse sa bene come si fa. Infatti in Serie A ha perso solo una volta contro una neopromossa, lo scorso anno nel 4-2 subito in casa del Venezia.

Nel frattempo oggi il tecnico portoghese viene esaltato da una delle leggende storiche della Roma, Rudi Voeller. Il tedesco che ha fatto impazzire i tifosi giallorossi alla fine degli anni ’80 ha parlato ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’ soffermandosi proprio su Mourinho: “José per la Roma è come il Liedholm di questo tempo, di questo calcio. Si avvicina molto allo stile che era del ‘Barone’, anche a livello caratteriale. All’esterno sembra di ghiaccio ma poi è solare con i giocatori e pronto a tutto per difenderli. Anche la passione che Mourinho ha per i tifosi della Roma è simile a quella di Liedholm. Mou è un grande del calcio, ha scelto questa sfida ed ha ripagato con un trofeo. Roma lo ama”. Dunque un attestato di stima importante per l’allenatore della Roma, che viene paragonato al grande Nils Liedholm, che ieri avrebbe compiuto 100 anni.