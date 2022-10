Accordo trovato e firma: il “ritorno” di De Rossi

Accordo trovato e firma: ormai manca solamente l’ufficialità che dovrebbe arrivare prestissimo. C’è il “ritorno” di Daniele De Rossi

E’ arrivata l’ufficialità anche. Daniele De Rossi è il nuovo allenatore della Spal. A confermare le indiscrezioni è stato il giornalista della Gazzetta dello Sport Nicola Binda, che in pratica “ufficializza” quello che è il ritorno in prima linea di Daniele De Rossi. Pochi minuti dopo è arrivato anche il comunicato della società di Ferrara.

Dopo tante voci, tanti rumors, e tante indiscrezioni, finalmente sembra essere arrivato il momento di una panchina anche per DDR: sarà la Spal che ha dato il benservito a Venturato a bagnare il debutto dell’ex centrocampista giallorosso. De Rossi quindi inizierà la sua carriera di allenatore in Serie B dove ritroverà diversi amici che lo hanno accompagnato in quella che è stata la più bella vittoria della sua carriera, il Mondiale del 2006 in Germania.

Accordo trovato e firma: De Rossi alla Spal

De Rossi ritrova in Serie B intanto Filippo Inzaghi, allenatore della Reggina capolista. Poi Fabio Cannavaro che allena il Benevento – un’altra società che aveva cercato l’ex giallorosso – poi Fabio Grosso che da diverse stagioni allena il Frosinone e infine anche un altro che ancora gioca. Buffon come tutti sappiamo difende i pali del Parma. Insomma, un reunion clamorosa.

Primo passo, quindi, per De Rossi in quella che sarà la sua nuova vita dopo aver collaborato con Roberto Mancini in Nazionale. Aspettava la chiamata giusta ed è arrivata. In bocca al lupo, Daniele!