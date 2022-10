Calciomercato Roma, ribaltone e firma: Milan KO

Calciomercato Roma, l’indiscrezione che trapela dala Spagna rischia di cambiare le carte in tavola anche in ottica Milan.

Vittoria sudata, di carattere, da Roma. I tre punti conquistati dai giallorossi contro il Lecce hanno permesso alla compagine giallorossa di compiere un balzo in classifica importante. Al netto della gara accorsa a Dybala, per il quale si teme almeno un mese di stop.

Proprio la Joya aveva segnato dal dischetto la rete che ha permesso a Pellegrini e compagni di strappare una vittoria resa molto più complicata dalla verve degli uomini di Baroni, che pure in 10 uomini sono stati in grado di creare diversi grattacapi alla porta difesa da Rui Patricio. Dopo l’immeritata sconfitta patita al cospetto del Betis – prossimo avversario della Roma – erano necessari i tre punti per invertire subito il trend e dare continuità al successo di San Siro, e seppure a fatica la missione è stata compiuta.

Spostando la nostra attenzione su quanto potrebbe succedere in sede di calciomercato a stretto giro di posta, non possono non essere attenzionate le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, che coinvolgono indirettamente anche Roma, Milan e Juve.

Calciomercato Roma, colpo di scena Asensio: lo scenario

Uno dei profili che nelle ultime sessioni di calciomercato è stato spesso accostato ai club di Serie A è quello di Marco Asensio. Legato al Real Madrid da un contratto in scadenza nel 2023, l’esterno offensivo spagnolo sta calamitando le attenzioni di diverse compagini. La Juve ci pensa per l’eventuale post Di Maria, ma non ha ancora mosso passi concreti. Il Milan ha sondato l’evolvere della situazione, ma non ha mai seriamente affondato il colpo. Anche la Roma si è informata a scopo esplorativo diversi mesi fa, salvo poi decidere di accantonare la pista.

Secondo quanto riferito da “El Nacional“, però, lo scenario potrebbe presto cambiare. Se fino a poco tempo fa un rinnovo dello spagnolo con il Real sembrava configurarsi come ipotesi difficilmente percorribile, nelle ultime ore sarebbe ritornata in auge anche quest’eventualità. Tuttavia, il gioiello nativo di Palma de Maiorca dovrà essere bravo a convincere Ancelotti a puntare su di lui: impresa non agevole, anche perché le distanze con il club sono diventate con il tempo sempre più difficili da colmare.