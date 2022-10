Infortunio Dybala, esami rimandati: “Infortunio meno grave”

Paulo Dybala mette in apprensione i tifosi della Roma. Gli esami strumentali sono stati rimandati a domani: “Infortunio meno grave”

La Roma continua ad aggrapparsi a Paulo Dybala, ma l’argentino mette in apprensione il popolo giallorosso dopo la partita di ieri contro il Lecce. Vittoria per 2-1 ieri che è arrivata ancora una volta con la firma del numero 21, che nonostante non abbia brillato, ha comunque regalato i tre punti alla sua squadra calciando il rigore decisivo. Rigore che però regala gioie e dolori.

Infatti proprio dopo aver tirato il penalty Dybala ha indicato il quadricipite sinistro con il cambio che è arrivato in maniera immediata. Adesso tutto l’ambiente romanista è rimasto col fiato sospeso e adesso si attendono gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio, dopo che ieri Mourinho si è detto pessimista sulla situazione. Gli ultimi aggiornamenti però danno qualche speranza in più.

Roma, infortunio Dybala: gli aggiornamenti danno speranza

Uno stop che tiene col fiato sospeso la capitale quello di Paulo Dybala. L’attaccante argentino, capocannoniere della Roma fino ad ora in questa stagione, si è fermato ieri per un fastidio al quadricipite sinistro e dalle parole di Mourinho sembrava poter essere un infortunio molto grave.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, gli esami strumentali sono rinviati a domani e da questa mattina sarebbe filtrato un cauto ottimismo sull’infortunio, che potrebbe essere meno grave del previsto. Infatti in caso di lesione di primo grado basterebbero due settimane per il recupero, mentre per la lesione di secondo grado servirebbe un mese.