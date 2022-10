Roma, ansia Dybala e Mondiale a rischio: gli esami verità

Ennesima tegola per la Roma che questa volta perde Paulo Dybala per infortunio: gli esami svelano la verità sulla gravità

Non c’è pace per José Mourinho e la Roma. La questione infortuni sta diventando una vera e propria maledizione in casa giallorossa. Ieri sera la Roma ha raccolto la seconda vittoria consecutiva in campionato battendo il Lecce per 2-1, pur mettendo in campo una prestazione sicuramente sottotono, visto che i salentini sono rimasti in dieci per settanta minuti.

La grande preoccupazione però in casa Roma riguarda le condizioni di Paulo Dybala. L’argentino si è fermato ieri avvertendo un fastidio alla coscia sinistra mentre calciava il rigore del nuovo vantaggio Roma. Mourinho ha dato un resoconto molto pessimista della situazione affermando: “Dico che Paulo sta male per non dire molto male”. Si attendono gli esami verità.

Roma, oggi gli esami di Dybala: preoccupazione Mondiale

Tremano i tifosi della Roma e José Mourinho davanti all’infortunio di Paulo Dybala. L’argentino ha avvertito un problema muscolare calciando il rigore decisivo contro il Lecce, fermandosi subito e tornando in panchina. Un infortunio che dalle parole di Mourinho sembrerebbe essere grave, che potrebbe vederlo tornare addirittura nel 2023.

Col fiato sospeso ovviamente ci sono anche i tifosi dell’Argentina. Infatti l’infortunio potrebbe portare Dybala a saltare addirittura il Mondiale. Domani l’argentino effettuerà gli esami strumentali che sveleranno la verità entità dell’infortunio e dunque anche i tempi di recupero. La speranza di tutti è quella di rivedere la ‘Joya’ in campo il prima possibile.