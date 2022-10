Roma-Lecce, Marelli a sorpresa su espulsione e VAR

Roma-Lecce, sentenza Marelli sull’espulsione successiva all’intervento del Var. Parola all’esperto, ecco il suo punto di vista.

La sfida tra le due compagini giallorosse si è distinta per una serie reiterata e singolare di eventi che hanno interessato ambedue le frazioni di gara. La partita era iniziata in discesa per gli uomini di Mourinho, bravi ad andare a segno con Chris Smalling su assist del solito Lorenzo Pellegrini, propiziatore della terza rete in campionato del centrale inglese.

I primi quarantacinque si sono però alla fine conclusi sul risultato di 1 a 1 con i giallorossi in trasferta bravi nel continuare a credere nelle proprie forze e andati a segno con Strefezza, al netto della superiorità tecnica degli avversari e della presenza tra le fila capitoline di un uomo in più, dopo l’espulsione rimediata da Hjulmand per un intervento non proprio felicissimo ai danni di Andrea Belotti.

Roma-Lecce, espulsione e intervento del Var: la posizione del Var

Il Gallo è stato infatti protagonista passivo della gamba tesa del giocatore salentino, espulso dopo la consultazione del Var da parte dell’arbitro. A esprimersi sull’accaduto è stato l’esperto Luca Marelli, così espressosi ai microfoni Dazn su quanto accaduto nei primi quarantacinque. “Non vedo estremi per l’intevento del var. La soluzione migliore sarebbe stata quella di ammonirlo anche dopo averla rivista.”