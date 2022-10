Roma, ultim’ora da Trigoria: sta bruciando le tappe

Roma, ultim’ora da Trigoria: in attesa degli esami di Dybala, un mezzo sorriso per Mourinho. Sta bruciando le tappe

In attesa di capire quale sarà l’esito degli esami ai quali Paulo Dybala si sottoporrà nella giornata di domani con ogni probabilità, da Trigoria arrivano buone notizie per José Mourinho, che potrebbe averlo a disposizione prima di quanto si immaginasse. La situazione riguarda quello che è il recupero di Rick Karsdorp, l’esterno giallorosso che si è operato al menisco lo scorso 19 settembre.

Le immagini dell’allenamento giallorosso parlano chiaro e anche il Corriere dello Sport sottolinea la notizia: l’olandese si sta avviando verso quello che è un pieno recupero e già nella giornata di oggi ha lavorato con i compagni in gruppo. Il rientro era previsto per la fine del mese di ottobre, ma questo potrebbe avvenire già prima e non è detto ovviamente che lo stesso non possa essere convocato già per i prossimi impegni. Difficile ovviamente vederlo giovedì contro il Betis, diventa assai più probabile una sua presenza nel prossimo fine settimana.

Roma, Karsdorp in gruppo

Ovviamente queste sono tutte supposizioni. La cosa certa comunque è che il recupero procede bene e questa non può che essere una buona notizia per la Roma. Karsdopr è il titolare della corsia destra e si è alternato nella prima parte di stagione con Celik, anche se l’olandese è stato quello impiegato di più nel corso della stagione o almeno fin quando non s’è fatto male. Adesso, come detto, si attendono con ansia quelle che saranno le condizioni di Dybala dopo che Mou, ieri, ha anche sottolineato il fatto che potrebbe essere qualcosa di veramente serio e che l’argentino, anche per via della sosta del mese prossimo per il Mondiale, si potrebbe vedere in campo solamente il prossimo anno. Sarebbe un colpo difficilissimo da mandare giù.