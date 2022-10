Calciomercato Roma, bocciatura totale: “dramma” Mourinho

Calciomercato Roma, la bocciatura è totale ed è anche evidente. Per Mourinho l’infortunio è stato un “dramma”. L’innesto non convince

I numeri sono numeri e non possono essere smentiti in nessun modo. Se in Serie A ha giocato solamente 18 minuti un motivo ci sarà. La bocciatura è totale per Camara, il centrocampista arrivato dall’Olympiacos sul gong del mercato per cercare di coprire la falla lasciata dall’infortunio di Wijnaldum che s’è rotto la tibia prima del debutto dal primo minuto con la maglia della Roma. Il guineano non convince per nulla Mourinho. E i fatti dimostrano questo tant’è che l’impiego è stato davvero con il contagocce.

Secondo il Corriere dello Sport lo Special One non lo considera né una prima né una seconda scelta. Indietro nelle gerarchie. “E’ arrivato senza conoscere la nostra realtà, anche fisicamente non stava bene. Dobbiamo sopravvivere in classifica e sperare che a gennaio torni Wijnaldum” aveva spiegato Mou in tempi non sospetti, continuando che per lui l’infortunio dell’olandese è stato un “dramma”.

Calciomercato Roma, Camara bocciato

Dicevamo: diciotto minuti su 3 presenze. Impatto nullo quindi. Forse nella gara contro l’Inter, quando è entrato in campo negli ultimi istanti della partita, Camara ha fatto vedere qualcosa azzannando chiunque passasse dalle sua parti e andando anche alla conclusione verso lo specchio della porta. Una situazione che però non è bastata a Mou per fidarsi di lui.

Un centrocampo che quindi è in debito di uomini e che non ha fantasia, quella che avrebbe potuto garantire l’ex Psg che tornerà solamente il prossimo anno. Quella fantasia che avrebbe potuto dare Dybala un po’ più avanti ma che adesso senza la Joya diventa un problema. Una fantasia che a quanto pare non è nelle corde di Camara. Bocciato fino ad ora. A meno che non stravolga tutto nel momento in cui Mou – se mai lo farà – deciderà di mandarlo in campo.