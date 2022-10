Probabili formazioni Betis-Roma, emergenza Mou: la coppia è inedita

Probabili formazioni Betis-Roma: José Mourinho si ritrova di nuovo in emergenza. La coppia è inedita per il portoghese

Emergenza vera per Josè Mourinho che visto quello che ha passato soprattutto nella passata stagione potrebbe pure essere abituato. Ma a dire la verità, di fare i conti con infortuni e problemi di ogni tipo uno non ci si abitua mai. Ma questa Roma che in Europa League ha purtroppo già collezionato due sconfitte, non può permettersi altri passi falsi. Per mantenere vive le speranze di qualificazione la truppa giallorossa è quasi obbligata a vincere contro il Betis.

Evidentemente non sarà la Roma migliore. Non ci saranno Dybala, Celik e Karsdorp infortunati. In più Zaniolo è squalificato. Davanti, ma non solo, è piena emergenza. E la soluzione sembra essere quella di una coppia inedita che dal primo minuto il tecnico portoghese non ha mai utilizzato. Bisogna fare di necessità virtù in questo momento. Anche se, questo momento, si protrae da moltissimo tempo.

Probabili formazioni Roma-Betis, le scelte di Mou

Ovviamente sarà difesa a tre. E davanti a Rui Patricio il pacchetto è bello che composto: Mancini, Smalling e Ibanez. Le defezioni sulla corsia di destra costringono Mou a schierare Zalewski da quel lato con Spinazzola a sinistra. Non si sfugge nemmeno dalla coppia centrale, quella che verrà composta da Cristante e Matic visto anche che Camara è stato praticamente bocciato dall’allenatore portoghese. E poi lì davanti ecco la soluzione. Pellegrini alle spalle di due punte Abraham e Belotti. Dovrebbe essere questo il vestito della Roma in Europa League, contro un Betis che è una grande squadra e che vuole chiudere i conti. Serve la migliore prestazione possibile.

Ecco, infine, quelle che potrebbero essere le probabili formazioni.

BETIS (4-2-3-1): Bravo; Ruibal, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda; Rodriguez, Guardado; Joaquin, Canales, Luiz Henrique; William José.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Abraham, Belotti.