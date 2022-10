Totti e quel “cambio” che divide: stavolta non è colpa di Spalletti

Totti e quel cambio che divide: stavolta non centra Luciano Spalletti, ma la scelta del capitano di cambiare vita. E casa.

Prima, quando giocava, Francesco Totti sui giornali ci finiva perché non solo segnava caterve di gol, bellissimi oltretutto, ma anche perché nell’ultimo periodo della sua carriera, veniva spesso sostituito da Luciano Spalletti. S’alternava tra campo e panchina il capitano. Una situazione che mai ha digerito. Passato. Il presente è altro.

Il presente parla della separazione con la Blasi che ha riempito le pagine dei quotidiani nelle scorse settimane. La nuova fiamma di Francesco, Noemi Bocchi, ha colpito nel cuore Totti. Che per amore, così come riportato questa mattina da Il Messaggero, ha deciso di cambiare vita. E anche casa, soprattutto. Passando nel feudo laziale di Roma Nord spiega il quotidiano. “Quasi uno scisma esistenziale”.

Totti cambia casa, va a Vigna Stelluti

Lui, che per tutta la vita ha abitato a Roma Sud, tra Porta Metronia e Casal Palocco, per amore se n’è andato a Vigna Stelluti. Più che un trasloco uno scisma esistenziale quello del capitano. Chissà se passeggerà a Corso Francia, oppure se percorrerà il “vialetto degli innamorati” a Monte Mario si chiede il quotidiano. In pieno feudo laziale, ovviamente, visto che quella zona della città è considerata appunto pregna di colori biancocelesti. Ma l’amore, si sa, porta anche a queste scelte “impopolari”. Porta a scelte che cambiano la vita. E se prima aveva Trigoria a un passo, adesso avrà l’Olimpico vicino. Lo stadio che è stata la sua casa per molto tempo. Lo stadio che lo ha fatto conoscere al Mondo per quelle che erano le sue giocate.

Insomma, un cambio esistenziale, come detto. Un cambio che tiene banco in città. Perché quando si parla di Totti tutto fa notizia. Anche il trasloco.