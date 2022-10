Calciomercato Roma, messaggio Mou per Pinto: doppia bocciatura

Alla sua prima stagione alla Roma, José Mourinho ha subito portato in dote un trofeo, la Conference League. Lo Special One ha confermato di essere un allenatore vincente e ha aumentato l’appeal del club convincendo in estate Matic, Wijnaldum, Dybala e Belotti a sposare la causa giallorossa. Non tutti gli innesti delle ultime due stagioni hanno convinto Mourinho, che ha spesso fatto capire con le scelte di formazione i suoi umori al club.

