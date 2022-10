Roma ancora padrona del suo destino: tutte le combinazioni in Europa League

Roma, la squadra di José Mourinho è ancora padrona del proprio destino in Europa League. Ecco tutte le combinazioni

Fino al momento il cammino in Europa League della Roma non è stato dei migliori, e usiamo un eufemismo. La squadra di Mourinho ha perso due partite su tre e adesso si ritrova, purtroppo, a dover fare i conti per il passaggio del turno. Normale, che vincere questa sera in casa del Betis darebbe una grossa mano. Ma in ogni caso, i giallorossi, rimangono padroni, o quasi, del proprio destino. Ma andiamo a vedere quelle che sono le possibili combinazioni.

Partiamo da un fatto: gli spagnoli sono a punteggio pieno a quota 9; poi c’è il Ludogorets con quattro punti, subito dopo la Roma con 3 e chiude la classifica l’HJK con un solo punto e che onestamente sembra essere fuori dai giochi. Allora: se la Roma dovesse perdere questa sera, e il Ludogorets battere i finlandesi, sarebbero quattro i punti di vantaggio che i primi avrebbero sulla squadra giallorossa che poi sarebbe costretta a vincerle entrambe e sperare che il Betis non perda contro il Ludo per andare avanti. Insomma, serve fare risultato per avere il destino nelle proprie mani.

Roma, ecco le combinazioni

In caso di pareggio invece, e sempre tenendo in considerazione i tre punti del Ludo, sarebbero tre allora le distanze. Alla Roma, in questo caso, basterebbe battere in casa il Ludogorets con almeno due gol di scarto e poi vincere contro l’HJK per passare come seconda forza del girone. Difficile, anche in caso di vittoria questa sera, riuscire a chiudere davanti al Betis. Che rimane ampiamente favorito per andare direttamente gli ottavi di finale di Europa League.

La seconda classificata infatti dovrebbe giocare, dopo il sorteggio, con una squadra retrocessa dalla Champions League. E ce ne sono diverse pericolose che potrebbero retrocedere. Il terzo posto nel girone infine permetterebbe di andare a giocare i sedicesimi di finale di Conference League, la Coppa che la Roma ha vinto lo scorso anno. Ma nessuno vuole retrocedere, ovviamente.