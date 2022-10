Stadio della Roma, Friedkin pronti a tutto: al via nuove verifiche

Stadio della Roma, i Friedkin pronti a tutto pur di far nascere l’impianto entro al 2027: al via nuove verifiche per l’area di Pietralata

I Friedkin sono pronti a tutto per di vedere nascere lo stadio della Roma, a Pietralata, che è l’area scelta dalla società giallorossa, entro il 2027: sarebbe il modo migliore per festeggiare il centenario della squadra. Il progetto è ufficialmente partito quando al comune il Ceo Berardi ha presentato quello che è lo studio di fattibilità messo in atto. Adesso, come confermato immediatamente da Gualtieri, il tutto passerà alla conferenza dei servizi che dovrà prendere una decisione sul fatto che l’impianto possa essere di interesse pubblico. Da quel momento in poi sarà conto alla rovescia, nonostante alcuni problemi che ci potrebbero essere in corso d’opera.

E, questi possibili impedimenti, vengono spiegati questa mattina da La Repubblica, che fa un quadro generale su quello che è lo stato dei terreni nell’area dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio giallorosso. Non c’è dubbio che potrebbero esserci ricorsi, soprattutto perché quei terreni già espropriati dal comune per lo Sdo, progetto che non ha mai visto la luce, acquisterebbe un valore maggiore rispetto a quello che erano vent’anni fa. E allora, a quanto pare, i legali degli ex proprietari sarebbero pronti ad affilare gli artigli.

Stadio della Roma, Friedkin pronti a tutti

I Friedkin, comunque, non hanno nessuna intenzione di cedere e secondo quanto riportato dal quotidiano potrebbero risolvere questo tipo di problema attraverso dei conguagli e delle scritture private che quindi metterebbero la società al riparo da ogni tipo di sorpresa. Ed è anche per questo che il club giallorosso avrebbe chiesto al Comune di effettuare delle nuove verifiche su quei terreni: alcuni infatti potrebbero essere ancora in mano a dei privati che vorrebbero, ovviamente, guadagnarci qualcosa cedendoli alla Roma. La partita è tutta aperta.