Betis-Roma, manca un rosso: “Arbitro non all’altezza”

Analizzando la moviola di Betis-Roma la prestazione dell’arbitro è sicuramente da rivedere. Manca un rosso: “Non all’altezza”

Una partita sofferta a Siviglia contro il Betis, come ci si aspettava che fosse, ma dove la Roma ha avuto in mano il pallino del gioco non riuscendo però a trovare la forza e la lucidità per portare a casa i tre punti, che sarebbero stati fondamentali. Termina 1-1 il match al Benito Villamarin, ma la Roma può essere contenta della reazione avuta allo svantaggio e del carattere messo in campo sin dal primo minuto.

Nonostante le assenze di Dybala e Zaniolo, che comunque si sono sentite, la Roma è stata brava in attacco, grazie anche ai guizzi da rapace d’area di Belotti. A non convincere invece è la prestazione del direttore di gara Sidiropoulos. Manca sicuramente un rosso.

Betis-Roma, Miranda andava espulso: disastro Sidiropoulos

Come sempre la Roma non è molto fortunata negli episodi di moviola. L’arbitro di Betis-Roma, il signor Anastasios Sidiropoulos, infatti ha mancato delle ammonizioni che sarebbero diventate fondamentali per l’andamento del match.

In particolare, come ricorda il ‘Corriere dello Sport’, sul braccio largo di Miranda su Zalewski il direttore di gara non interviene, ma lì il giallo era d’obbligo. Il difensore poi viene ammonito nel secondo tempo e dunque sarebbe stato doppio giallo e rosso. Anche perché in un’occasione simile Matic riceve il cartellino giallo. Per il quotidiano l’arbitro non è stato all’altezza della situazione, come durante il check sul gol di Belotti, durato diversi minuti, mentre Mourinho dalla panchina con il tablet aveva già capito che il gol fosse regolare. Dunque ennesimo episodio storto al quale però la Roma ha reagito con carattere portando a casa un punto che tiene vive le speranze di passare il turno.