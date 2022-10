Calciomercato Roma, bocciatura immediata: torna subito in Serie A visto che ancora non ha debuttato con il suo nuovo club

La bocciatura è immediata. Nemmeno un minuto in campo e probabilmente, anzi quasi sicuramente, giocherà nel prossimo mese prima della sosta per il Mondiale. E questo potrebbe aprire le porte ad una nuova cessione nel prossimo mese di gennaio. La cosa certa, comunque, così come riportato da SportMediaset, è che il Chelsea non riscatterà Zakaria alla fine della stagione. Il centrocampista svizzero, mandato dalla Juventus in Premier League, non ha ancora debuttato con la maglia dei Blues. E la truppa londinese sembra inoltre volersene sbarazzare subito senza aspettare altri sei mesi.

Un dietrofront velocissimo quello della squadra allenata da Potter che ha preso il posto dell’esonerato Tuchel. Un dietrofront che la Juve non si aspettava. E quasi sicuramente, qualora le cose dovessero andare in questo modo, con un rientro in Italia già nel prossimo mese di gennaio, non ci sono dubbi che i bianconeri cercheranno un’altra soluzione per il centrocampista.

Calciomercato Roma, Zakaria torna in Italia

Secondo Mediaset ci sarebbero già due possibili squadre interessate a Zakaria: parliamo del Monaco e del Borussia Dortmund, che lo vorrebbero prendere in prestito nel prossimo mese di gennaio. Ma occhio anche a quello che potrebbe essere un nuovo ritorno di fiamma della Roma, che mai ha perso di vista Zakaria dopo averlo conteso proprio alla Juventus prima del passaggio definitivo in bianconero dal Borussia Monchengladbach. La situazione in mezzo al campo casa giallorossa – nonostante ieri ci sia stata una buona prestazione di Camara – non lascia tranquillo Mourinho, che potrebbe spingere per un nuovo innesto proprio in quella zona di campo. E quella dello svizzero è una pista che potrebbe interessare, e anche molto, dentro le segrete stanze di Trigoria. Vedremo.