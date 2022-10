Mourinho nelle retrovie: la classifica che fa discutere

Roma, José Mourinho e quel dato che fa discutere i tifosi sul web. Lo Special One finisce dietro Gasperini e Pochettino e non solo.

La Roma è reduce da una vittoria fondamentale in trasferta, nel decimo turno di Serie A. La squadra giallorossa è uscita dal Marassi di Genova con una nuova vittoria di misura, stavolta ai danni della Sampdoria di Dejan Stankovic. Ora il mirino dello Special One si sposta sul nuovo big match all’orizzonte, domenica sera in casa contro il Napoli di Luciano Spalletti. La squadra partenopea guida in solitaria la classifica in Serie A, ancora imbattuto in questa stagione il tecnico toscano ex Roma.

La Roma è reduce da una nuova vittoria di misura, contro la Sampdoria allo stadio Marassi. La squadra giallorossa è tornata a casa con i tre punti firmati Lorenzo Pellegrini, freddissimo il capitano a battere Emil Audero dagli undici metri ad inizio gara. La squadra dello Special One è ora al quarto posto in solitaria in Serie A. Scavalcate in un sol colpo Lazio e Udinese, che hanno trovato un pareggio all’Olimpico, e solo quattro punti dalla vetta occupata dal Napoli. La squadra campana sarà la prossima avversaria dei giallorossi, nel big match di domenica sera dell’Olimpico, autentica prova del nove per le ambizioni della Roma in campionato. Ma la forma ed i risultati portati a casa da Mourinho non convincono tutti, il dato fa discutere i tifosi.

Roma, Mourinho declassato: il dato fa discutere

In Inghilterra la famosa rivista FourFourTwo.com ha stilato la lista dei 50 migliori allenatori del mondo, graduatoria ingenerosa nei confronti dello Special One. Non è bastata la vittoria della Conference League di maggio per Mourinho, trofeo che ha interrotto un digiuno di vittorie lungo quattordici anni in casa giallorossa. Lo Special One si piazza solamente in 35esima posizione secondo il sito tedesco, che mette davanti a tutti Pep Guardiola prima di Carlo Ancellotti. A far discutere i tifosi sono soprattutto la posizione di Gasperini, il tecnico dell’Atalanta è in 23esima posizione o di Pochettino. L’argentino, sollevato dall’incarico dal PSG la scorsa stagione, precede di una posizione il tecnico della Dea.