Roma, Dybala e il Mondiale: ‘sentenza‘ Scaloni

Roma, la decisione del ct dell’Argentina per quanto concerne la lista dei pre-convocati: la scelta su Dybala.

C’è tanto cuore ed organizzazione tattica nella vittoria con cui la Roma di José Mourinho ha espugnato il “Ferraris” di Genova, al termine di una prestazione molto intelligente. Pellegrini e compagni hanno ridotto al minimo gli errori in fase difensiva, creando anzi i presupposti per far male nella metà campo blucerchiata in diverse circostanze.

Complice l’assenza di Paulo Dybala, Pellegrini ha avuto inevitabilmente più licenze in fase offensiva. Il Capitano della Roma ha sbloccato la gara con un destro chirurgico, che non ha lasciato scampo ad Audero. Lo stesso Abraham si è ritagliato una posizione più da rifinitore che da attaccante boa. Chiaramente, però, l’assenza di Paulo Dybala si fa sentire. L’impatto della Joya con la nuova realtà è stato letteralmente devastante: l’attaccante argentino aveva trovato una continuità di rendimento importante, sia in campionato che in Europa League. La lesione al retto femorale, però, lo terrà fuori per diverso tempo, privando la Roma di uno dei suoi gioielli più fulgidi.

Roma, Dybala al Mondiale: la pre-convocazione di Scaloni

A questo punto, tutta l’attenzione si è inevitabilmente spostata sui tempi di recupero della Joya. La data di inizio dei Mondiali in Qatar non è poi così lontana. Stando a quanto riferito da Tyc Sports, però, Lionel Scaloni non avrebbe palesato alcun dubbio a riguardo. Il ct dell’Argentina ha intenzione di includere Dybala nella lista dei 35 pre-convocati per il Mondiale in Qatar. Lista che chiaramente vedrà un’ulteriore cernita, passando da 35 a 26. Tuttavia, nella lista dei 35 Dybala c’è.

Decisione importante, che non può passare inosservata. Chiaramente bisognerà seguire l’evolvere della situazione con attenzione, cogliendone ulteriori sviluppi.