Calciomercato Roma, statistica top: una conferma per gli scout

L’avvio di stagione di Rui Patricio non è stato esaltante. Pur avendo superato Alisson per numero di clean sheet in giallorosso, alcune prestazioni del portiere della Roma non sono state sufficienti e tra i tifosi c’è chi ha invocato un cambio a partire dalla prossima stagione. José Mourinho ha grande fiducia del suo connazionale, tra i protagonisti della vittoria in Conference League. Al di là del rendimento tra i pali, è innegabile il suo carisma e la capacità di guidare la difesa. Intanto però Opta ha reso nota una statistica su un altro estremo difensore della Serie A.

GUARDA IL VIDEO ISCRIVENDOTI AL CANALE TELEGRAM di ASROMALIVE!