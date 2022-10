Calciomercato Roma, tentativo Mourinho: Spalletti gli ha già dato ragione

Calciomercato Roma, tentativo importante di Mourinho nei mesi scorsi. Spalletti gli ha già dato ragione

Ci ha provato José Mourinho, e anche con una certa insistenza. Lo Special One lo voleva dopo averlo visto giocare in Premier League quando lui allenava il Tottenham e avrebbe fatto quasi carte false per portarlo con se nella sua esperienza a Trigoria. Come le cose non sono andate per il verso giusto con Spalletti che se l’è preso dando di fatto ragione allo Special One. Tutte quelle che erano infatti le indicazioni sono state confermate.

A pochi giorni da un Roma-Napoli che si preannuncia davvero elettrizzante, Repubblica questa mattina svela un retroscena di mercato che ha visto protagonista Mourinho: l’attuale tecnico giallorosso infatti voleva prendere Anguissa che adesso è al Napoli e che sta trascinando la formazione di Spalletti in testa alla classifica del massimo campionato italiano. Lo voleva davvero lo Special, convinto di quelle che erano le caratteristiche del centrocampista che dentro il reparto giallorosso avrebbe potuto fare la differenza. Ma poi l’affondo decisivo lo ha fatto DeLa, che lo ha regalato al proprio tecnico.

Calciomercato Roma, Spalletti dà ragione a Mou

Da quando lo ha avuto a propria disposizione Spalletti non ne ha mai fatto a meno. Ma domenica Anguissa non ci sarà nonostante sia cercando di recuperare dal problema che lo sta tenendo fuori dal campo e che ha dato il via libera a Ndombele, un altro elemento che la Roma aveva cercato in tempi non sospetti. Questo per dire che Mou ci aveva visto lungo, e anche tanto, quando aveva deciso di fare pressing su Pinto affinché desse una svolta nella trattativa per Anguissa. Non c’è stata questa svolta, ma poco male, la Roma il suo lo ha fatto. E adesso cerca il colpo in campo per sognare.