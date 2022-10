Calciomercato Roma, convinto dal mister: via libera immediato

Calciomercato Roma, convinto dal mister: il via libera è immediato e potrebbe maturarsi già nei prossimi mesi

Una soluzione la Roma la deve trovare. E non solo la Roma a quanto pare. Sì perché anche altre squadre di Serie A sono alla ricerca di elementi per il prossimo mese di gennaio che vadano a rinforzare la propria rosa. E i giallorossi, dal proprio canto, devono piazzare qualche altro colpo in uscita per alleggerire il bilancio e magari fare spazio a volti nuovi e più congeniali a quelle che sono le idee di Mourinho per la seconda parte di stagione.

In tutto questo vengono confermate le ipotesi di un possibile addio a gennaio di Shomurodov, l’attaccante uzbeko che Pinto ha preso nell’estate del 2021 dal Genoa che già in quella passata sembrava ad un passo da un addio anticipato rispetto a quello che è il suo accordo con i giallorossi. Il Bologna ci aveva provato e anche con molta insistenza ma non si era arrivati al punto d’incontro. Un punto d’incontro che però, anche per via della destinazione che appare gradita, si potrebbe trovare nel prossimo mese di gennaio.

Calciomercato Roma, Torino forte su Shomurodov

C’è il Torino di Juric che sarebbe forte su Shomurodov secondo quanto riportato da TuttoSport in edicola questa mattina. Il tecnico gli darebbe sicuramente continuità anche perché in attacco ha dei problemi importanti che al momento non sembrano avere soluzione. Un assalto, insomma, all’attaccante giallorosso che è chiuso da Abraham e Belotti e che è scivolato in fondo a quelle che sono le gerarchie di Mourinho.

L’affare, insomma, si potrebbe anche chiudere direzione Torino. Ma non va dimenticato comunque che anche il Bologna tra pochi mesi potrebbe riprovarci. Asta in Serie A? Quello che sogna Pinto sperando anche di far lievitare il prezzo.