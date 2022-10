Roma, addio confermato: lo prende Conte

Roma, addio confermato: se lo prende il Tottenham di Antonio Conte. I Friedkin già alla ricerca di un sostituto

L’addio è confermato. Un’avventura durata meno di un anno dentro la Roma. Era stato annunciato lo scorso mese di aprile, ma ha deciso di tornarsene a casa a lavorare al Tottenham di Antonio Conte. La notizia è riportata questa mattina da Il Tempo e non riguarda un calciatore, ovviamente: in questo momento non ci sono possibilità di trasferimenti. Ma di un dirigente che i Friedkin avevano deciso di prendere quasi all’inizio dell’anno.

Ryan Norys, comunque, non è più il direttore dei ricavi della Roma. Tornerà in Patria a lavorare per gli Spurs come nuovo direttore commerciale. Il quotidiano sottolinea inoltre di come la società giallorossa sia già alla ricerca di quello che dovrebbe essere un sostituto in un ruolo fondamentale e strategico all’interno di una società alla ricerca sempre della perfezione e soprattutto alla ricerca dei migliori profili per ruoli così importanti.

Roma, Norys torna al Tottenham

Non ci sono i dettagli dei motivi di questa scelta. Ma fatto sta che i Friedkin adesso devono trovare un nuovo elemento da inserire all’interno della propria squadra. Un ruolo come detto fondamentale e un ruolo come detto strategico dove serve, inoltre, che tutte le parti navigano verso la stessa direzione. Il casting è aperto.