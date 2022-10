Calciomercato Roma, addio Zaniolo: sfida alla Juventus in serie A

Calciomercato Roma, il rinnovo di Zaniolo sta diventando sempre più complicato. E’ sfida alla Juventus in Serie A

Il rinnovo di Nicolò Zaniolo, più passa il tempo e più si fa complicato. Il numero 22 giallorosso, in scadenza nel 2024, secondo le informazioni che vi abbiamo riportato negli ultimi giorni ha fatto una richiesta di almeno 4 milioni di euro all’anno più bonus per mettere nero su bianco con la Roma. Una Roma che non vorrebbe spingersi fino a questo punto e starebbe cercando un punto d’incontro con Vigorelli, agente del calciatore: i colloqui, seri, dovrebbero riprendere nel momento in cui il campionato si fermerà per il Mondiale. Ma le ultime notizie che vi abbiamo dato parlano anche di un allungamento dei tempi, con una decisione definitiva che si potrebbe prendere solo ed esclusivamente la prossima estate, a solamente 12 mesi dalla scadenza dell’accordo.

Una situazione che appare molto intricata insomma, con la Juventus che come sappiamo guarda interessata a quelli che potrebbero essere gli sviluppi. I bianconeri, che quasi sicuramente saluteranno Di Maria alla fine dell’anno, hanno nel mirino Zaniolo da diverso tempo. Ma non solo Cherubini in Italia. Secondo le informazioni riportate da fichajes.net, ci sarebbe un altro club nella massima serie che starebbe seriamente valutando l’ipotesi di prendere Nicolò.

Calciomercato Roma

Ci sarebbe il Napoli infatti – prossimo avversario della squadra giallorossa all’Olimpico domenica – pronto a capire l’evolversi della situazione e cercare, magari, il colpo lì davanti. Certo, in questo momento sembra davvero strano, con gli elementi che Spalletti ha davanti, che gli azzurri possano pensare a Zaniolo. Ma tra diversi mesi le cose potrebbero cambiare decisamente, e anche il Napoli si sarebbe iscritto in questa lista di pretendenti.

Senza dimenticare, infine, che anche Inter e Milan – sempre secondo il portale spagnolo – potrebbero fare un sondaggio. Insomma, tutti vogliono Zaniolo. E la Roma sta cercando comunque una soluzione per blindarlo. Vedremo.