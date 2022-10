Roma, Mourinho è unico: record e premio per lo Special One

Roma, Mourinho è unico: record per lo Special One e premio speciale per il tecnico condiviso insieme a Carlo Ancelotti

Dell’unicità di Mourinho ne abbiamo parlato e riparlato diverse volte e non staremo di certo qui a rimarcare quello che il tecnico portoghese è riuscito a vincere nella propria carriera. Dovunque è andato, lo Special One, qualcosa a casa l’ha sempre portato. Anche nella sua prima stagione in giallorosso dove, nella notte di Tirana, ha regalato ai tifosi della Roma grazie alla rete di Zaniolo la Conference League. Un trofeo unico e pure storico, visto che quella manifestazione che qualcuno dice sia “dei perdenti”, era alla sua prima apparizione nel panorama internazionale.

Bene, anche del record vi abbiamo già parlato: Mou è l’unico allenatore in attività ad aver vinto tutte e tre le manifestazioni che sono in vigore. Champions League, Europa League a appunto la Conference. Un premio quindi lo merita e questo è puntualmente arrivato.

Roma, Mou è unico: allo Special la targa Pozzo

Nell’ambito del Golden Boy, vinto da Gavi del Barcellona dove era in lista anche il giallorosso Gavi, Mourinho si prenderà la targa Pozzo. Insieme ad un altro guru della panchina, quel Carlo Ancelotti che adesso allena il Real Madrid e che nella passata stagione, oltre la Liga, s’è portato a casa pure la Champions League nella finale di Parigi contro il Liverpool grazie alla rete di Vinicius. Un riconoscimento meritato frutto del grande lavoro che Mou sta facendo nella Capitale con la Roma che domenica contro il Napoli si gioca una fetta assai importante della propria stagione. Quando uno è Special, è Special sempre!