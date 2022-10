Roma-Napoli, forfait sicuro: assente un altro big

Roma-Napoli, il forfait sembra essere certo. Alla sfida di domenica pomeriggio all’Olimpico sarà assente un altro big

Le notizie riportate da “Cronache di Napoli” non sono buone per Luciano Spalletti. Che ci ha provato fino alla fine a recuperarlo ma sembra doversi abbandonare all’idea di doverne fare a meno nella sfida di domenica all’Olimpico contro la Roma di José Mourinho. Un giocatore che, come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, anche lo Special One voleva, ma che poi ha preso la via di Napoli.

Bene, Anguissa, centrocampista della squadra azzurra, non dovrebbe esserci, nonostante quelle che erano le indicazioni degli ultimi giorni che lo vedevano sulla via del recupero. Il giornale campano sottolinea invece come il forfait sia sicuro e per l’ex tecnico della Roma, senza dubbio, questa è un’assenza che peserà.

Roma-Napoli, Anguissa non ce la fa

Insomma, non ce la fa Anguissa e al suo posto così come successo nelle ultime settimane dovrebbe giocare Ndombele, l’altro elemento, preso sempre dalla Premier League e in questo caso dal Tottenham, che Spalletti ha utilizzato nel corso di questo periodo. Come detto il Napoli ci ha provato a rimetterlo in piedi e senza dubbio ci proverà fino alla fine ma le sensazioni non sono positive e allora ecco che è assai più probabile che non sia della sfida.

Un problema in meno per Mourinho, che avrebbe dovuto sistemare una squadra vigile soprattutto in quelli che potevano essere gli inserimenti del centrocampista che ha fatto capire nel corso di questa prima parte di stagione di avere i tempi giusti per buttarsi dentro l’area di rigore avversaria. Ndombele ha caratteristiche diverse e sotto questo aspetto fa meno paura rispetto al compagno di squadra.