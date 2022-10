Roma-Napoli, big non convocato: doppio annuncio ufficiale

Roma-Napoli, arriva l’ufficialità sulla scelta del mister, coerente rispetto a quanto già precedentemente annunciato e al report della vigilia della sfida tra Mourinho e Spalletti.

Questi ultimi si affronteranno domani per la terza volta in quest’ultimo anno, con la consapevolezza di essere alla guida di due delle realtà più importanti e in crescita della Serie A e di vantare un’esperienza nobile per poter, rispettivamente, preparare degnamente quello che si appresta certamente ad essere un big match dall’innegabile valore anche ai fini della classifica.

La vigilia, come raccontatovi, è stata piena di eventi e annunci in grado di suscitare attenzione e discussioni, come emerso già dalle parole spese dallo Special One nel corso di una conferenza che ha permesso lui di disambiguare la propria visione circa la posizione di chi presenti la Roma come una squadra difensiva. Interessanti anche le parole di Luciano Spalletti, tornato non solo sul proprio passato giallorosso ma chiaro e lucido nel presentare quelle che potrebbero essere alcune scelte di campo in vista dei 90 minuti di domani sera.

Roma-Napoli, Anguissa non recupera: esclusione e doppia ufficialità

Proprio mentre Mourinho sottolineava che Celik non avrebbe recuperato per domani, ribadendo però fiducia per un reintegro nei prossimi giorni, a Castelvolturno arrivava l’annuncio del certaldino su Osimhen e Anguissa. Il centravanti è stato bloccato da un infortunio per uno spezzone importante di questa prima parte di stagione ma, come resocontatovi, è pronto a giocare domani dopo aver disputato alcuni minuti contro Ajax e Bologna.

Non proprio felice, invece, la situazione di Zambo Anguissa, escluso ufficialmente dai convocati come emerso dalla lista pubblicata dal Napoli sui propri social e che non presenta il nome dell’ex Fulham nel corpus di centrocampisti in partenza per Roma. Un segnale era arrivato già nei minuti precedenti, con il report del club azzurro che così recitava a riguardo. “Anguissa ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo. Sirigu ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra“.