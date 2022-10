Calciomercato Roma, intreccio con Abraham e doppia clausola. Pinto vorrebbe riavere con se il pupillo. Ecco lo scenario per il futuro

Pinto vorrebbe di nuovo alla sua corte il pupillo. Quello che lui conosce molto bene anche perché è al Benfica dal 2012, quando era un vero e proprio ragazzino alle prime armi. Quel ragazzino è cresciuto e nel corso del tempo è stato anche accostato a Jooa Felix. Un elemento che la Roma ha trattato e che potrebbe di nuovo trattare la prossima estate, soprattutto se il Chelsea decidesse di versare quegli 80 milioni di euro concordati per la recompra dell’attaccante inglese che porta il nome di Tammy Abraham. Insomma, ci potrebbe essere un intreccio.

Un intreccio che potrebbe portare la Roma a virare in maniera definitiva, e forte verso quel Goncalo Ramos che come detto Pinto conosce molto bene. Sul gioiello dei lusitani, però, la concorrenza è altissima: secondo quanto riportato da calciomercato.it Paris Saint Germain, Manchester United e Newcastle ci hanno fatto un sondaggio e potrebbero pure tornare alla carica nei prossimi mesi. Anche se il prezzo non è sicuramente in saldo. soprattutto per quella clausola rescissoria che il Benfica ha deciso di mettere.

Calciomercato Roma, la clausola di Ramos

L’attaccante infatti ha una clausola rescissoria di 120 milioni di euro piazzata nello scorso mese di aprile per volere della società lusitana. Un segnale mandato alle pretendenti. E tra le pretendenti ci potrebbe essere pure la Roma dello Special One, che proprio su Mourinho potrebbe contare per fare “pressione” sul giocatore. E poi c’è sempre Pinto pronto a giocarsi le sue carte, soprattutto se avrà in mano quell’assegno del Chelsea che avvicinerebbe e pure di molto la cifra richiesta del club portoghese. Una situazione, insomma, che potrebbe verificarsi qualora si verificasse un’altra condizione: quella di un addio di Tammy per via di quella recompra nell’accordo tra i Blues e i giallorossi.