Calciomercato Roma, dietrofront improvviso: blitz per la firma

Calciomercato Roma, così cambia tutto: l’incontro per trovare la quadra definitiva apre scenari a sorpresa.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di un Roma-Napoli che potrebbe sancire in maniera inequivocabili i rapporti di forza di un campionato che vede al momento la compagine di Spalletti recitare il ruolo della lepre.

Dopo un periodo di appannamento, però, anche Pellegrini e compagni hanno ripreso a correre. In campionato i giallorossi sono reduci tra vittorie consecutive contro Inter, Lecce e Samp con cui hanno rilanciato in maniera importante la propria candidatura per i piani nobili della classifica. C’è attesa dunque per capire quale sarà l’esito della super sfida dell’Olimpico. Pinto, nel frattempo, continua a scandagliare il terreno in ottica mercato, alla ricerca di spunti interessanti con cui poter rinforzare la propria rosa con innesti di qualità. Per innalzare ancora di più il tasso tecnico dell’organico non sono esclusi altri colpi dal respiro internazionale.

Calciomercato Roma, intrigo Asensio: fissato l’incontro con il Real

Sotto questo punto di vista sorprende fino ad un certo punto il constatare – ad esempio – che anche alla Roma sia stato accostato il profilo di Marco Asensio. Legato al Real Madrid da un contratto in scadenza nel 2023, il prodotto del vivaio delle Merengues è finito al centro di un vero e proprio vortice di mercato. Accostato a diversi club in giro per l’Europa – con Barcellona, Juventus e Milan in prima fila – il futuro dell’esterno offensivo iberico è ancora tutto da scrivere. Come evidenziato da “El Nacional”, infatti, se fino a poche settimane fa le chances di un rinnovo con il Real erano ridotte al lumicino, la situazione è ora diametralmente cambiata.

Sembrerebbe essersi aperta una breccia nel muro inizialmente eretto da Florentino Perez. La dirigenza del club madrileno, infatti, avrebbe fissato un incontro con l’entourage di Asensio a Mondiali terminati. Le parti potrebbero dunque anche trovare la fumata bianca definitiva, nel caso in cui la distanza tra richiesta ed offerta dovesse essere finalmente colmata. Una notizia che rischia di cambiare le carte in tavola per i club italiani, che a quel punto sarebbero costretti a virare su altri obiettivi.