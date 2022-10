Calciomercato Roma, irrompe il Real Madrid: pronti 40 milioni

Il Real Madrid è una delle potenze economiche del calcio europeo ed irrompe su un giocatore osservato dalla Roma: 40 milioni pronti subito

Un inizio di stagione galattico per il Real Madrid fino ad ora. La squadra di Carlo Ancelotti dopo aver vinto la Liga e la Champions League lo scorso anno, quest’anno ha ripreso allo stesso modo, con 13 vittorie e 2 soli pareggi, uno in campionato e uno in Champions contro lo Shakhtar. Ancelotti però sembrerebbe non accontentarsi ancora della rosa a disposizione.

Infatti il tecnico italiano avrebbe bisogno di un rinforzo sulle corsie esterne. Per questo motivo nel mirino sembrerebbe esserci un giocatore osservato anche dalla Roma la scorsa estate e che i giallorossi continuano a monitorare. Il Real Madrid però è pronto a investire 40 milioni.

Calciomercato Roma, Dalot nel mirino di Ancelotti: investimento da 40 milioni

Il Manchester United con l’arrivo di Erik Ten Hag ha effettuato una vera e propria rivoluzione. Cristiano Ronaldo sembra essere diventato una seconda scelta per il tecnico olandese, mentre Diogo Dalot è tornato a essere un titolare importante per i ‘Red Devils’. La Roma in estate aveva osservato con interesse il portoghese, che rimane un giocatore da seguire vista la sua situazione contrattuale, che scadrà nel 2023.

Secondo quanto riportato dal ‘The Mirror’, anche il Real Madrid sarebbe piombato su Dalot. Ancelotti avrebbe chiesto un terzino con esperienza e visto che Cancelo sembra essere irraggiungibile, i ‘Blancos’ avrebbero virato su Dalot. L’agente del calciatore è convinto che il suo assistito non rinnoverà con lo United, ma il Real Madrid sarebbe pronto a investire 40 milioni per sbaragliare la concorrenza.