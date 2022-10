Calciomercato Roma, intreccio con la Juventus: doppio via libera

Calciomercato Roma, la “sponda” della Juventus che apre le porte ad un possibile ritorno in Serie A: cosa sta succedendo.

Sebbene l’attenzione in casa Roma sia rivolta inevitabilmente alla gara di campionato contro il Napoli, le voci di mercato continuano a calamitare l’attenzione mediatica.

Nella scorsa sessione di contrattazione gli intrecci con la Juventus sono stati molteplici, e non è escluso che possano ripresentarsi a stretto giro di posta. Soprattutto per la zona nevralgica del campo, settore che i bianconeri potrebbero puntellare con ulteriori innesti. Sebbene il nuovo modulo proposto da Allegri stia fornendo delle risposte piuttosto incoraggianti, nei prossimi mesi potrebbero crearsi nuovamente i presupposti giusti per veri e propri stravolgimenti. In questo primo scorcio di stagione, ad esempio, Adrien Rabiot si sta rendendo protagonista di prestazioni esaltanti. Già autore di quattro reti, la mezzala francese ha avuto un impatto devastante, al punto che il suo futuro è tornato prepotentemente in discussione.

Calciomercato Roma, effetto domino Rabiot-De Paul: lo scenario

Se fino a poche settimane fa si pensava che l’ex Psg potesse inevitabilmente fare le valigie, non rinnovando il suo contratto con la Juve in scadenza nel 2023, non è escluso che i bianconeri possano offrire a Rabiot un prolungamento contrattuale. Tuttavia, stando a quanto trapela dalla Spagna, il centrocampista di proprietà della Juve sarebbe finito nel mirino di diversi club della Liga. Oltre al Barcellona, infatti, anche l’Atletico Madrid avrebbe cominciato a scandagliare il terreno, per capire la fattibilità dell’operazione. A riferirlo è todofichajes.com.

Nel caso in cui i Colchoneros dovessero chiudere l’operazione Rabiot, potrebbero ammorbidire la propria posizione per Rodrigo De Paul. Il patron dell’Atletico ha smentito categoricamente ogni possibilità di una cessione anticipata del centrocampista argentino che, però, sta riscontrando non poche difficoltà ad inserirsi con continuità nello scacchiere tattico di Simeone. Sondato in passato da Roma e Juve, De Paul potrebbe a quel punto ritornare ad essere un profilo spendibile per i club italiani.