Calciomercato Roma, Pinto sfida Maldini per il colpaccio in Bundesliga

Calciomercato Roma, Tiago Pinto sfida Maldini per il difensore. Il colpo ha un valore di 10 milioni di euro.

La scorsa estate il difensore non è arrivato. Ma senza dubbio, la Roma, ne ha bisogno di uno per dare un poco di respiro a Mancini, Smalling e Ibanez. Sono stati tanti i profili seguiti da Tiago Pinto nel corso della passata sessione di calciomercato, ma poi l’infortunio di Wijnaldum ha fatto scattare altre priorità come quella di prendere un centrocampista poi individuato in Camara.

Ma adesso che le cose in mezzo al campo sono state messe a posto, il primo pensiero sembra essere tornato quello di rinforzare la difesa. E la Roma un profilo secondo quanto riportato da calciomercatonews.com lo avrebbe messo bene nel mirino. Un colpo da 10 milioni di euro. Ma occhio alla concorrenza di Paolo Maldini, che anche per il suo Milan vorrebbe il difensore.

Calciomercato Roma, sfida al Milan per Diogo Leite

Il nome è quello di Diogo Leite, difensore di proprietà del Porto che in questo momento è in prestito in Germania, precisamente all’Union Berlino, dove clamorosamente sta guidando il campionato tedesco. Secondo quanto scritto dal portale specializzato, i lusitani lo potrebbero cedere alla fine della stagione anche per via di un contratto in scadenza nel 2024. La richiesta si dovrebbe aggirare intorno ai 10 milioni di euro, anche se forse visto l’accordo non così poi lontano nel tempo, si potrebbe trovare una soluzione per qualche milione in meno.