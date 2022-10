Roma-Napoli, atmosfera bollente: striscione ironico ‘contro‘ Spalletti

Roma-Napoli, il clima comincia a surriscaldarsi in vista del big match dell’undicesima giornata. Il messaggio a Spalletti non passa inosservato.

Roma-Napoli non è mai una partita come le altre. Storia di una rivalità che ormai si protrae da anni, ma non solo. Quella che prenderà il via tra pochi istanti sarà anche la sfida tra Luciano Spalletti ed uno dei suoi passati più fulgidi. Già, perché l’esperienza sulla panchina giallorossa del tecnico di Certaldo non può passare sotto silenzio, con quella patina di ricordi, di emozioni, gioie e polemiche che ogni storia d’amore giunta al capolinea inevitabilmente si porta dietro.

E così, sorprende fino ad un certo rendere noto il contenuto di uno striscione apparso sul LungoTevere all’indirizzo dell’attuale tecnico del Napoli. Il contenuto è inequivocabile: “Luciano Spalletti la storia è sempre quella: ieri Arlecchino, oggi Pulcinella.” Un messaggio ironico per far alzare la temperatura di un match che si preannuncia assolutamente bollente, e che potrebbe essere deciso proprio dalle intuizioni dei due allenatori, che mai come in questo caso sono chiamati a dare quel quid in più per imprimere la svolta decisiva al match. Da capire quale sarà l’accoglienza della torcida giallorossa all’indirizzo dell’ex tecnico della Roma.