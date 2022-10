Calciomercato Roma, addio ‘concordato‘: 15 milioni per la svolta

Calciomercato Roma, nuovo colpo di scena: il tacito accordo che potrebbe portarlo ad essere ceduto già a gennaio.

Il banco di prova contro il Napoli non ha di certo ridimensionato le aspirazioni della Roma di José Mourinho. La compagine di Luciano Spalletti ha sì imposto il proprio gioco, ma comunque ha riscontrato non poche difficoltà a venire a capo di una gara resa complicata dall’abnegazione in fase difensiva dei giallorossi.

C’è voluta una prodezza di Victor Osimhen per riuscire a sbloccare una contesa che sembrava potersi trascinare stancamente sul risultato di 0-0. Merito soprattutto dell’attenzione in fase difensiva degli uomini di Mourinho, che hanno tenuto per tutto l’arco della gara il proprio baricentro piuttosto basso, per provare a ridurre al minimo il margine di pericolosità degli Azzurri. Continuando a tenere il focus sulla difesa ma traslando il tutto in sede di calciomercato, interessanti indiscrezioni trapelano dalla Germania, e riguardano indirettamente anche Roma e Juventus.

Calciomercato Roma, N’Dicka può liberarsi già a gennaio: doppia condizione per il sì

Uno dei profili più chiacchierati dell’ultimo periodo è infatti quello di Evan N’Dicka (23). Il forte difensore centrale francese è legato all’Eintracht Francoforte da un contratto in scadenza nel 2023. Sebbene il club tedesco abbia a più riprese esternato il proprio desiderio di trovare il bandolo della matassa in tempi relativamente brevi, sottoponendo al transalpino l’offerta di prolungamento, al momento non si segnalano novità. Anzi. Stando a quanto riferito dalla BILD, infatti, N’Dicka potrebbe anche lasciare l’Eintracht già a gennaio, nel caso in cui decidesse di non rinnovare il suo contratto con l’Eintracht. Tuttavia, saranno necessari 15 milioni di euro per mettere le mani sul forte gigante francese, che si sta rendendo nuovamente protagonista di una stagione importante.

N’Dicka è stato accostato a diversi top club: l’Arsenal ha effettuato dei sondaggi esplorativi, senza però affondare il colpo. Anche la Juve monitora il tutto con interesse, pronta a cogliere eventuali occasioni a sorpresa. Da non trascurare poi l’interessamento della Roma, che potrebbe ritornare in auge nel corso delle prossime settimane.