Rinvio in Serie A, la Lega ha sciolto le riserve: decisione ufficiale

La Lega ha preso posizione in merito alla richiesta di rinvio del match tra Monza e Bologna, dopo quanto accaduto a Pablo Marì.

Quello che sta per avere inizio è un turno di campionato che sulla carta potrebbe contribuire a delineare con maggiore chiarezza i contorni di una classifica nella quale i valori tecnici stanno cominciando lentamente ad emergere e a sedimentarsi.

A catalizzare l’attenzione mediatica, però, è stata la vicenda che ha coinvolto – tra gli altri – anche il difensore spagnolo del Monza Pablo Marì, accoltellato mentre si trovava in un supermercato di Assago. Fortunatamente le condizioni dell’iberico non destano particolari preoccupazioni: dopo le indiscrezioni piuttosto rassicuranti emerse nella giornata di ieri, a far tirare un sospiro di sollievo ci ha pensato anche il messaggio social postato dallo stesso calciatore. Annuncio nel quale Marì ci ha tenuto a tranquillizzare tutti sulle sue condizioni, ringraziando coloro che in questo momento così difficile gli hanno esternato tutta la propria vicinanza.

Rinvio Monza-Bologna, la Lega si è opposta al rinvio

Chiaramente i suoi compagni di squadra sono rimasti piuttosto scossi dalla vicenda. Ragion per cui, il Monza questa mattina aveva fatto recapitare una richiesta ufficiale di rinvio della sfida contro il Bologna in programma lunedì alle 20.45 all’U Power Stadium. La Lega, però, ha deciso di respingere l’istanza presentata dal club brianzolo, alla luce delle difficoltà in termini di calendario che un eventuale rinvio avrebbe arrecato. In concomitanza dell’inizio dei Mondiali, infatti, Monza-Bologna si sarebbe dovuta disputare il 9 febbraio, a soli tre giorni di distanza dall’altra sfida che vedrà i brianz0li opporsi gli emiliani.