Calciomercato Roma, sfida Mou-Inzaghi a gennaio: Allegri scippato

Calciomercato Roma, sfida all’Inter e freccia della Juventus nel mirino. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Come più volte sottolineato, i giallorossi sono ormai entrati in una fase molto delicata della stagione, inaugurata dalla partita con il Napoli e due giorni fa proseguita in Finlandia, laddove Abraham e colleghi sono stati bravi nell’agguantare la giusta dose di fiducia per poter affrontare nel migliore dei modi la sfida con il Ludogorets, da dentro o fuori e assumente dunque un valore di discriminante per le prime ponderazioni dei voti stagionali.

Ciò che serve, ad oggi, è cercare di archiviare la sconfitta contro gli uomini di Spalletti, arrivata quasi al termine di una gara affrontata in modo educato da un punto di vista tattico ma durante la quale i giallorossi hanno pagato la scarsa prolificità offensiva proposta da Belotti e compagni. Vedremo in quel di Verona cosa succederà dopodomani, in attesa del non meno importante e già citato incontro con i bulgari e di uno spezzone finale che frapporrà sul cammino dei capitolini anche la Lazio di Sarri.

Calciomercato Roma, sfida già a gennaio con l’Inter: Cuadrado nel mirino

Intanto, i discorsi di campo non devono distrarre dagli aggiornamenti sul fronte calciomercato assumenti un’importanza non trascurabile e destinati ad avere una certa ingerenza sul cammino stagionale nella seconda parte di percorso dopo la pausa per il Mondiale in Qatar. I movimenti che saranno valutati da Tiago Pinto sono numerosi, sia in entrata che in uscita. In questi due anni, il gm portoghese è stato certamente abile nell’epurare la rosa, trovandosi adesso non più nella spiacevole condizioni di dover dare maggiore importanza alle uscite rispetto che alle entrate.

Circa quest’ultime, Calciomercatonews.com corrobora le preliminari voci circa l’interesse romanista per Juan Cuadrado, in scadenza contrattuale con la Juventus fra un anno e ad oggi abbastanza lungi da uno scenario di rinnovo con la Vecchia Signora. Il colombiano è finito anche nel mirino dell’Inter. Quest’ultima ha individuato l’ex Fiorentina come possibile erede di un sacrificabile Dumfries, arrivato due anni fa per ovviare al non semplice addio di Hakimi. A gennaio inizierà dunque la sfida Mourinho-Inzaghi, ambedue consapevoli dell’importanza del calciatore e della possibilità attribuitagli dalla posizione contrattuale di poter decidere autonomamente a inizio 2023.