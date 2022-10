Calciomercato Roma, rivoluzione 👀 in fascia: triplo incrocio ⚔ in Premier League

Calciomercato Roma, l’addio sembra essere sempre più vicino. Il club sta cercando già quello che potrebbe essere il sostituto

Il nome circola da diverso tempo non solo in ottica Roma. Ma anche in Serie A con la Juventus che sembra davvero interessata e pure in Liga con Barcellona e Real Madrid che si sarebbero messe sulle sue tracce. Non solo per le qualità tecniche del giocatore – che evidentemente, visto l’interesse, non sono discutibili – ma anche per quella possibilità che attira e anche molto di poterlo prendere a parametro zero la prossima estate. O magari chissà, tentare anche un assalto per il prossimo mese di gennaio.

Bene, avrete capito che stiamo parlando di Dalot, il difensore del Manchester United che ha un accordo in scadenza con i Red Devils. Un accordo che comunque il Manchester potrebbe anche rinnovare sfruttando quell’opzione che c’è nell’accordo. Ma a quanto pare, la squadra di ten Hag, sarebbe alla ricerca di un sostituto. E nel mirino avrebbe messo un elemento che era stato accostato anche alla Roma nel corso delle passate sessioni di calciomercato.

Calciomercato Roma, United su Aarons

Il profilo è quello del difensore del Norwich City Max Aarons. Un elemento che come detto era stato accostato alla Roma. Inoltre, secondo quanto riportato da fottoballinsider.247, Wan-Bissaka, altro esterno che al momento è ai margini, potrebbe presto salutare la città di Manchester per cercarsi un’altra sistemazione. E come dimenticare che pure quest’ultimo è stato messo in quella lista di uomini che Pinto avrebbe cercato di portare dalle parti di Trigoria? In nessun modo, ovviamente, ecco perché l’incrocio è triplo e potrebbe regalare delle sorprese nel corso dei prossimi mesi. Con i dirigenti giallorossi assai attenti a quello che potrebbe succedere.