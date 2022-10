Calciomercato Roma, ritorno di fiamma: lo hanno fatto fuori

Calciomercato Roma, il ritorno di fiamma potrebbe essere clamoroso alla fine di questa stagione. Ormai lo hanno fatto fuori

Ci ha pensato la Roma, la scorsa estate, a portarlo a Trigoria. Poi le scelte sono state diverse. Ma questo ovviamente non preclude nulla rispetto a quello che potrebbe essere il futuro, soprattutto perché in Spagna ormai lo hanno fatto fuori. Sì, è evidente, guardando le statistiche, che un poco di spazio lo stia trovando. Ma solamente in quelle partite dove serve il turnover e soprattutto quasi mai dall’inizio.

Le indicazioni che arrivano, insomma, portano ad una decisione ben chiara: il Cholo Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha messo del tutto fuori Saul Niguez. Ritornato in Spagna dal prestito al Chelsea, il centrocampista nativo di Elche, che può giocare sia in mezzo sia largo a sinistra, non sta trovando quella continuità che sperava. Non solo per quanto riguarda il minutaggio, ma anche per quelle che sono le sue personali prestazioni. Un momento così che potrebbero spingerlo a chiedere la cessione. Magari già a gennaio in prestito. Ma la sensazione è che ormai l’annata sarà così, poi la prossima estate si vedrà.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per Saul

Ovviamente la porta non è chiusa per quella che potrebbe essere un’operazione a parametro zero e inizialmente per sei mesi già nei primi giorni del 2023. Ma secondo le informazioni riportate da fichajes.net, un possibile addio di Saul Niguez si dovrebbe vedere ormai per la prossima stagione. E la Roma sarebbe la società che lo avrebbe messo nel mirino e che potrebbe avere un importante ritorno di fiamma per un’operazione che la scorsa estate non si è concretizzata. Il centrocampista è un ottimo elemento ma che sembra aver finito il proprio ciclo alla corte del Cholo. Ecco, potrebbe iniziarlo dalle parti di Trigoria molto presto.