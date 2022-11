Highlights VIDEO Verona-Roma 1-3: moviola, Top&Flop

Le azioni salienti di Hellas Verona-Roma: al Bentegodi, gli scaligeri e i giallorossi

Ci si aspettava una gara vibrante, con improvvisi colpi di scena: Hellas Verona-Roma non ha di certo deluso le attese, offrendo 98 minuti molto intensi e giocati colpo su colpo. Alla fine, i giallorossi sono riusciti a imporsi nei minuti finalissimi della partita, grazie al gol del vantaggio di Volpato, propiziatore anche del gol che ha messo la partita in ghiaccio con El-Shaarawy.

L’approccio alla partita degli uomini di Mou è stato di quelli importanti. Pronti via, ed i giallorossi sfiorano il vantaggio in un paio di circostanze. L’occasione più nitida capita sui piedi di Tammy Abraham, che dopo aver dribblato Montipò in uscita, spara incredibilmente sul fondo da ottima posizione. Il mantra del gioco del calcio ancora una volta impone la sua legge inoppugnabile. Al goal divorato dalla Roma ha subito risposto l’Hellas, che in modo piuttosto rocambolesco riesce a portarsi in vantaggio grazie alla rete siglata da Dawidowicz, che poi sarebbe stato espulso per un’entrataccia su Zaniolo. Il goal degli scaligeri, prima di essere convalidato, è stato visionato al VAR per una possibile posizione (irregolare) attiva di Henry, che si è deciso di non punire.

Gli ospiti non si scompongono, e prima del duplice fischio riescono a pervenire al pari: Camara sradica la palla dai piedi di Tameze, ed offre un cioccolatino ad Abraham: l’attaccante inglese ancora una volta è sfortunato e colpisce il palo, ma la palla termina sui piedi di Zaniolo che da due passi deposita in rete il più facile dei goal.

Verona-Roma, highlights e top e flop della gara: favola Volpato

José Mourinho sin dal primo minuto del secondo tempo ha manifestato chiaramente di voler vincere la partita, attuando plurime sostituzioni offensive e puntando sul finire della partita anche sulla saggezza di Matic. La leggerezza e la spensieratezza di Volpato, unitamente al peso di Nemanja e la voglia unisona di prendersi tre punti fondamentali hanno permesso ai capitolini di insaccare tre punti fondamentali per la classifica e archiviare degnamente lo scacco contro il Napoli di otto giorni fa.

La marcatura del giovane attaccante nato in Australia e la rete di El Shaarawy propiziata dal passaggio dello stesso Volpato hanno alla fine portato il risultato finale sull’ 1 a 3.