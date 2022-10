Roma-Lazio, ultim’ora Immobile: l’annuncio prima del Derby

Roma-Lazio, in vista del derby Immobile, attaccante e capitano della squadra di Sarri, s’è sottoposto a degli esami questa mattina. Le condizioni

Sta facendo di tutto la Lazio per recuperare Ciro Immobile. Soprattutto dopo che il giallo di ieri beccato da Milinkovic-Savic e sul quale ci sono state delle enormi polemiche, ha messo fuori uso il centrocampista serbo in vista della stracittadina di domenica prossima. Immobile, come tutti sappiamo, s’è procurato una lesione muscolare nel match casalingo contro l’Udinese che lo mette a serio rischio per il derby.

Allora, c’è da dire che è difficile vedere Immobile in campo domenica perché l’infortunio patito si dovrebbe risolvere con almeno un mese di stop e quindi l’attaccante non dovrebbe essere disponibile prima del 2023 e dopo la sosta del Mondiale quindi. Ma Sarri ci crede e anche Immobile sta facendo davvero di tutto. Anche perché, senza manifestazione in Qatar, forse vale la pena di rischiare. Per questo, nella mattinata di oggi, s’è sottoposto a degli esami di buon mattino. Ecco insomma le ultime notizie.

Roma-Lazio, ultim’ora Immobile

Un’ora di esami prima di lasciare la clinica. All’uscita Immobile ha rilasciato una dichiarazione così come riportato da Cittàceleste.it: “Ancora non mi hanno detto nulla, ma le mie sensazioni sono positive”. C’è speranza quindi per lui, che ha subito un infortunio simile a quello di Dybala che però non ci sarà certamente nella gara prevista il prossimo weekend. L’argentino dal proprio canto sta pensando di recuperare per il Mondiale visto che lui di possibilità di partecipare alla manifestazione ne ha.

Insomma, se Milinkovic-Savic sarà sicuramente out, le probabilità che Immobile ci possa essere aumentano di ora in ora. Al momento, comunque, si attende quella che dovrebbe essere una comunicazione ufficiale da parte della società biancoceleste.