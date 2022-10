Stadio della Roma, stop del Comune: cosa sta succedendo

Stadio della Roma, stop del Comune con quindici pagine firmate dal Campidoglio: ecco cosa sta succedendo per l’impianto che dovrebbe sorgere a Pietralata

Primo stop del Comune. Secondo le informazioni riportate da Repubblica questa mattina. Anche se era a quanto pare un passaggio atteso da entrambe le parti. Quindici pagine firmate dall’amministrazione capitolina dove vengono chieste delle delucidazioni sul progetto dello Stadio della Roma che dovrebbe sorgere a Pietralata e che entro il 2027 dovrebbe essere pronto. Almeno, dovrebbe essere questo il sogno dei Friedkin, che hanno deciso di puntare tutto nel nuovo impianto che dovrà ospitare le partite della squadra giallorossa.

Dopo il 3 ottobre, giorno nel quale la società ha presentato il progetto, il Comune dopo aver valutato il progetto preliminare ha chiesto al club una lunga sere di integrazioni. Dei nuovi documenti per trovare delle risposte a diverse domande che sono sorte in questo momento. Una cosa come detto attesa, ma che sicuramente può mettere un poco di preoccupazione.

Stadio della Roma, cosa sta succedendo

Intanto, la prima richiesta, si chiede il motivo per il quale la Roma sia uscita dal progetto Tor Di Valle. Poi ci sarebbe da indicazione l’indicazione “univoca” delle aree di Pietralata sui cui i giallorossi vogliono costruire il proprio stadio. E infine, tra la documentazione richiesta, ci sarebbe la ricerca di più notizia in merito alla stazione Quintiliani della linea B della metropolitana e all’adeguamento della stessa così come promesso nel primo progetto che all’inizio di questo mese è stato presentato al Comune. Insomma, situazioni comunque normali per un valore così importante del progetto. Adesso la palla passa alla società per mettere chiarezza su tutto e così da poter iniziare, magari, a pensare alla data della prima pietra. Che non è Pietralata.