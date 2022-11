Verona-Roma e favola Volpato: “Ecco che mi ha detto Mou”

Verona-Roma, Cristian Volpato esce allo scoperto e svela le parole di Mourinho dopo la vittoria contro Bocchetti.

Imporsi sui gialloblù fuoricasa non è mai semplice, soprattutto in una fase delicata come quella attualmente vissuta dalla squadra giallorossa, consapevole di doversi scrollare la delusione di domenica scorsa contro il Napoli e provare a rilanciarsi in una classifica tutt’altro che proibitiva e che attualmente porta Pellegrini e colleghi in una condizione abbastanza felice. In attesa del responso europeo contro il Ludogorets, nella Capitale c’è già chi parla del Derby, in programma fra sei giorni e contro una Lazio reduce dalla delusione per la sconfitta contro la Salernitana, acuita anche dalla discussa ammonizione di Milinkovic-Savic.

Come affermato dallo stesso Mourinho, non è però adesso il momento di parlare o di pensare alla sfida contro Sarri, assumente da sempre un valore di grande importanza, acuito non solo dallo spessore dei due tecnici in panchina ma anche di una posizione in campionato delle due capitoline che attualmente porta la stracittadina ad avere un valore discriminante anche ai fini della classifica.

Verona-Roma, Volpato non si nasconde dopo il gol: “Ecco cosa mi ha detto Mourinho”

Come più volte evidenziato, la Roma è adesso attesa da una partita molto delicata in Europa League e, più in generale, da un iter in campionato che Mourinho proverà ad affrontare nel migliore dei modi per chiosare degnamente e al netto delle defezioni una prima parentesi di stagione fin qui tutt’altro che modesta. Nonostante le diverse problematiche palesate, la Roma vanta dalla propria parte anche diverse consapevolezze positive, alle quali è destinata ad aggiungersi anche quella legata a Cristian Volpato.

Schierato già contro l’Helsinki, Cristian è riuscito a far bene anche da subentrato al Bentegodi, segnando il gol del vantaggio e propiziando il gol dell’ 1 a 3. Proprio dopo la partita ha così parlato. “Il mister mi ha chiamato e mi ha lasciato intendere che avrei giocato subito. Sono felicissimo per aver cambiato la partita, abbiamo dato tutto senza mollare. Mourinho mi ha detto che c’ho c**o”