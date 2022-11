Verona-Roma, infortunio Zaniolo e cambio: le sue condizioni

Verona-Roma, Zaniolo è stato costretto a chiedere il campo poco prima dello scoccare dell’ora di gioco. Cosa è successo.

Fino a quando è restato in campo, Nicolò Zaniolo ha ricoperto un ruolo specifico non indifferente nell’orientare la gara del “Bentegodi”. Del “bimbo d’oro”, infatti, è il goal che al tramonto della prima frazione di gioco ha orientato sul risultato di parità la contesa.

Le sortite dell’esterno della Roma hanno contribuito a creare in diverse circostanze la superiorità numerica. La Roma ha calamitato molte delle proprie azioni offensive lungo la corsia mancina, con Zaniolo che ha provato a rendersi pericoloso in diverse occasioni. Da una sua sortita, infatti, era già nata l’azione che aveva portato Abraham a tu per tu con Montipò. Sempre nella prima frazione di gioco, il giovane giallorosso aveva propiziato lo scellerato intervento di Dawidowicz, giustamente espulso per un ‘entrata sconsiderata e fuori tempo. Come spesso succede, anche al Betegodi Zaniolo è finito nel mirino dei difensori avversari, che più volte hanno provato a fermarlo con le brutte.

Verona-Roma, infortunio Zaniolo: le condizioni del 22

Poco prima dello scoccare dell’ora di gioco, Zaniolo è stato costretto a chiedere il cambio: pur ritornando in panchina sulle sue gambe, il suo body language lasciava trapelare un certo fastidio, avendo chiesto la sostituzione per dei problemi ancora da valutare. Staremo a vedere se trapeleranno ulteriori informazioni in merito. Al posto di Zaniolo è entrato Belotti.

Dopo la vittoria esterna contro Bocchetti, la squadra giallorossa riprenderà gli allenamenti domani alle 12. Oltre che a ciò, si segnali anche la condizione del 22, reduce da una forte contusione.