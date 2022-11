Calciomercato Roma,❌ salta la firma: altro attaccante a costo zero 👀

Calciomercato Roma, il rinnovo di contratto è destinato a saltare. Tiago Pinto è pronto al nuovo affare a parametro zero, ma non manca la concorrenza

La Roma ha archiviato con una nuova vittoria in trasferta la dodicesima giornata di Serie A. La squadra giallorossa è tornata con tre punti dallo stadio Bentegodi dell’Hellas Verona. La Roma ha ritrovato il quarto posto in solitaria in classifica, scavalcando la Lazio nella settimana che porterà al primo derby stagionale. Dopo la metà di novembre ci sarà invece la lunga sosta per il Mondiale in Qatar, una volta tornati in campo sarà già il momento di tuffarsi nella finestra di calciomercato invernale per Tiago Pinto.

La Roma è entrata in una settimana cruciale in questa fase di stagione. I giallorossi sono partiti col piede giusto a Verona, conquistando in rimonta tre punti pesantissimi nelle zone alte della Serie A. Con la vittoria del Bentegodi, nel segno del giovane Volpato, la Roma ha riconquistato il quarto posto in solitaria in classifica. Giovedì sera sarà il momento di pensare ad una nuova sfida da dentro o fuori, solo in caso di vittoria contro il Ludogorets la squadra di José Mourinho continuerebbe il proprio percorso in Europa League.

Calciomercato Roma, torna di moda Zaha: sfida alle big di Premier

Dopo la lunga sosta che partirà da meta novembre la Roma tornerà in campo ai primi di gennaio. Tiago Pinto sta già lavorando in vista della sessione di calciomercato invernale, sembra tutto fatto per il colpo Ola Solbakken dal Bodo-Glimt. L’attaccante norvegese arriverà a parametro zero per rafforzare il settore avanzato dello Special One. Ennesimo colpo gratis messo a segno da Tiago Pinto, che con la stessa formula ha chiuso i colpi Dybala e Belotti. E, secondo quanto racconta il sito Metro.co.uk, c’è un nome che potrebbe tornare d’attualità sempre a parametro zero. Parliamo di Wilfried Zaha, attaccante classe 1992 in forza al Crystal Palace. Secondo il media britannico l’attaccante non avrebbe intenzione di prolungare il suo contratto in scadenza e sulle sue tracce si sarebbero accesi i radar di Chelsea ed Arsenal. Anche la Roma viene segnalata sul suo profilo a parametro zero, dopo che la scorsa estate l’attaccante venne già accostato ai giallorossi.