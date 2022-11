Roma-Lazio, infortunio Immobile: la verità sul recupero

Roma e Lazio si affronteranno in un derby con grandi assenze: la verità sul possibile recupero di Ciro Immobile dall’infortunio

Sarà il derby delle grandi assenze quello che andrà in scena domenica alle 18. Roma e Lazio infatti continuano a essere attanagliate da diversi infortuni. In casa giallorossa, oltre al lungodegente Wijnaldum, quello che pesa di più è l’infortunio di Paulo Dybala, infortunatosi contro il Lecce e che lavora duramente per anticipare i tempi di recupero per il Mondiale in Qatar.

Nella Lazio invece, dopo la squalifica di Sergej Milinkovic-Savic che continua a far discutere, si spera in un recupero lampo di Ciro Immobile. Il bomber ci spera e afferma: “Spero di farcela”, ma la verità è più dura.

Roma-Lazio, Immobile spera: rientro possibile solo in panchina

Tanti infortuni in questo inizio stagione che hanno decimato le rose di Serie A. Roma e Lazio sono pronte a sfidarsi nel derby domenica con la consapevolezza che dovranno fare a meno dei giocatori più importanti al momento. Roma sicuramente senza Dybala, che tornerà probabilmente dopo il Mondiale.

La Lazio invece spera nel recupero di Ciro Immobile per il derby. Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, ieri all’uscita dai controlli medici il bomber ha affermato: “Spero di farcela per il derby”. Parole che fanno sperare il popolo biancoceleste, ma la realtà è che Immobile spera di esserci in panchina, visto che il pieno recupero è praticamente da escludere. Potrebbe tornare in panchina per poi esserci nelle partite successive. Dunque il derby di domenica si conferma quello dei grandi assenti con quattro assenze pesanti, due per parte.