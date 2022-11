Roma, Volpato disegna calcio: intuizione Mou e retroscena Totti

La Roma conquista tre punti con un protagonista inaspettato: Cristian Volpato, che disegna calcio. Retroscena con Francesco Totti

La Roma corsara a Verona ha trovato nella notte di Halloween un protagonista a sorpresa, ovvero Cristian Volpato. Una partita complicata, che i giallorossi improvvisamente si trovano a dover rimontare per il gol di Dawidowicz in dubbia posizione. L’espulsione dello stesso difensore cambia l’inerzia del match, ma arrivare a segnare è sempre una grande fatica per i giallorossi.

Così Mourinho sfodera l’asso nella manica, quella mossa che sembra disperata ma che in realtà è ben studiata e porta il nome di Cristian Volpato. Gol e assist che trascinano la Roma al successo. Mourinho ha avuto la grande intuizione, ma il retroscena è con Francesco Totti.

Volpato trascina la Roma: il talento che Totti ha regalato ai giallorossi

Da agosto è entrato in pianta stabile nel giro della prima squadra della Roma e ha firmato anche il suo primo contratto Cristian Volpato, che ieri ha ripagato tutta la fiducia che Mourinho e i giallorossi hanno deciso di dargli. A soli 18 anni si è messo sulle spalle la Roma trascinandola alla vittoria contro il Verona segnando un gol e servendo l’assist per El Shaarawy.

Mourinho parla di lui dicendo: “È creativo, sa giocare tra le linee, ma anche attaccare gli avversari. A metterlo dentro non ho fatto una pazzia. Non potevo sapere che avrebbe fatto gol, ma sapevo che ne aveva il potenziale”. Dunque il portoghese crede in lui, proprio come ha fatto sin da subito Francesco Totti. Il capitano ha sempre saputo delle qualità del classe 2003 ed è stato il primo a crederci. Infatti Volpato fa parte della scuderia dell’eterno capitano giallorosso, che ieri dopo la Supercoppa di Calcio a 8 persa ha affermato: “Sono felice per Cristian”. Dunque un altro regalo che Totti ha fatto alla sua Roma, portandole un talento che Mourinho ha saputo coltivare bene.