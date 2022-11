Ricorso squalifica Zaniolo 👨‍⚖️ , UFFICIALE: la UEFA ha deciso 📢

Ricorso squalifica Zaniolo: UFFICIALE, la Uefa ha deciso proprio in questi minuti sul numero 22 giallorosso

Arriva una buona notizia per Zaniolo: la Uefa infatti, in maniera ufficiale, ha accolto il ricorso presentato dalla Roma sulla squalifica di tre giornate che era stata comminata a Nicolò dopo il cartellino rosso contro il Betis. Bene, una giornata di squalifica è stata tolta e domani sera, contro il Ludorogorets, Mourinho potrà contare sulle prestazioni dell’attaccante che a Verona, in campionato, ha trovato una rete che mancava da tantissimo tempo.

Zaniolo era partito con la squadra anche la scorsa settimana in Finlandia, sperando in qualcosa che poi non è arrivato: una decisione che però adesso è ufficiali e che riabilita il numero 22 della Roma per la sfida da dentro o fuori di domani sera all’Olimpico..

Ricorso squalifica Zaniolo, la decisione della UEFA

Insomma, il ricorso dei legali giallorossi ha fatto centro e Zaniolo domani sera potrà scendere in campo in una partita che vale mezza stagione della Roma. Mourinho è obbligato a vincere per andare avanti in Europa League e non retrocedere in Conference. Una notizia che comunque era nell’aria visto che non c’erano davvero i motivi per tre giornate di squalifica.