Roma, Friedkin scatenati: nuovo accordo e annuncio imminente

Roma, i Friedkin sono scatenati. Non solo lo stadio: c’è il nuovo accordo e l’annuncio ufficiale sarebbe imminente

I Friedkin sono scatenati. E hanno davvero deciso di rendere la Roma un brand e una squadra unica al Mondo più di quanto non lo fosse. Non solo lo stadio, con il progetto presentato al comune ormai un mese fa per quello che dovrebbe essere l’impianto di Pietralata, ma anche così come vi abbiamo raccontato ieri, un ulteriore investimento di 92 milioni di euro per sostenere la Roma.

Un rifinanziamento del club grazie alla sottoscrizione di un prestito – così come riporta Il Tempo questa mattina – di 175 milioni di euro. E non solo, anche dei nuovo fondi raccolti tra investitori privati internazionali. Ma c’è di più. Adesso tocca al nuovo sponsor tecnico con un accordo che sarebbe già stato trovato e per il quale si attende solamente l’annuncio ufficiale. Che a quanto pare dovrebbe essere anche imminente.

Roma, i Friedkin chiudono con Adidas

Era nell’aria da un poco di tempo, adesso mancano solamente gli annunci. Sarà l’Adidas il nuovo sponsor tecnico della squadra di Mourinho. Intesa trovata con uno dei più importanti marchi Mondiali di abbigliamento sportivo. Con i Friedkin che hanno deciso di dare una svolta anche sotto questo aspetto. Insomma, un progetto a tutto tondo che prevede un miglioramento di anno in anno per dare ampio risalto al marchio giallorosso, che come vi abbiamo spiegato punta anche al mercato orientale ed è da leggere sotto questo aspetto la tournée in Giappone di questo mese quando ci sarà la sosta per il Mondiale e anche l’arrivo, nella squadra femminile, di Moeka Minami, un acquisto di spessore.

Niente stop e niente fermate. I Friedkin puntano al massimo e lo fanno con una regolarità disarmante.