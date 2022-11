Calciomercato Roma, 5 milioni per anticipare le big: Pinto fissa l’incontro

Calciomercato Roma, 5 milioni di euro subito per anticipare le altri big: Pinto fissa l’incontro per chiudere il colpo già a gennaio

Fa sul serio Tiago Pinto, che sarebbe pronto ad anticipare le big facendo un’offerta di 5 milioni di euro per prendere il giocatore – e che giocatore – già nel prossimo mese di gennaio. Sei mesi prima della scadenza naturale di quel contratto che lo stesso non sembra avere nessuna intenzione di rinnovare nonostante sia arrivata una proposta. Ma il tempo in Francia sembra finito. E sembra avvicinarsi quello della Serie A.

Sì, Aouar interesse eccome alla Roma di Mourinho. E secondo le informazioni riportate da calciomercato.com, lo stesso centrocampista in forza al Lione sarebbe ben contento di lavorare con lo Special One. I matrimoni si fanno in due e in questo caso sembra essere stata trovata la soluzione giusta. Anzi, Pinto sembra aver trovato la soluzione giusta per il colpo in mezzo al campo da piazzare nei prossimi mesi.

Calciomercato Roma, Pinto brucia la concorrenza

Partiamo comunque da un fatto che è relativo alla richiesta del giocatore: Aouar chiede come stipendio almeno 5 milioni di euro. Col Decreto Crescita è una cifra fattibile anche per le casse della Roma. E poi, per anticipare le big d’Europa – la Juventus ci ha pensato e ci pensa, ma anche in Spagna le due squadre di Siviglia fanno sul serio – il gm giallorosso sarebbe disposto a versare nelle casse del club francese un indennizzo poco inferiore a 5 milioni di euro. Così da bruciare tutta la concorrenza che si potrebbe creare poi, in estate, quando Aouar sarebbe libero di firmare per un altro club senza passare dalle richieste francesi.

In tutto questo ci sarebbe già fissato l’incontro: la data è dopo il 13 novembre, poco prima del Mondiale si presume. Pinto metterà l’offerta sul piatto all’entourage del calciatore. Nel momento in cui avrà l’ok definitivo, allora si passerà al Lione che di problemi, comunque, non ne dovrebbe dare.