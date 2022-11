Miglior club 🥇 dell’anno: la Roma vola ✈ a Dubai per i Globe Soccer Awards

Miglior club dell’anno: la Roma di José Mourinho vola a Dubai per i Globe Soccer Awards. Ecco le altre squadre e come votare i giallorossi

C’è anche la Roma di José Mourinho tra quelle arrivate in finale per prendersi lo scettro del miglior club dell’anno. La squadra giallorossa è tra le finaliste di quel premio che ogni anno viene assegnato non solo ai club ma anche ai singoli calciatori. Sia maschi che femmine. Insomma, uno dei più importanti eventi della stagione.

Bene, la squadra di Mou, come detto, è tra le finaliste. Con le migliori del Mondo. Al-Hilal, Flamengo, Liverpool, Man City, Milan, Palmeiras, PSG, Real Madrid, Wydad e appunto la formazione allenata dallo Special One che ha conquistato l’anno scorso la Conference League che vuoi o non vuoi, anche per chi dice che è la “coppa dei perdenti”, rimarrà nella storia, perché era la prima volta che veniva disputata. Insomma, un ulteriore premio che potrebbe arrivare per quello che è successo lo scorso anno dalle parti della Capitale. Per una gioia immensa che non si viveva da tempo.

Miglior club dell’anno, come votare la Roma

Giallorossi, adesso tocca a voi. C’è ovviamente la possibilità di poter votare la Roma in questo premio. Una Roma che potrebbe volare quindi a Dubai per prendersi un riconoscimento che anno dopo anno diventa sempre più importante e sempre più interessante. Per farlo è assai semplice, basterà cliccare su questo link per poter accedere nella sezione dedicata e dare la vostra preferenza alla truppa dello Special One. Una squadra che ci ha regalato emozioni e che continua a regalarcene. Adesso è il momento di fare qualcosa in più e battere quelli che sono gli altri club arrivati nella finale di questa manifestazione.