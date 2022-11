Calciomercato Roma, futuro Mourinho ✍️: c’è già l’offerta 📝

La Roma inizia a pensare anche al futuro di José Mourinho che nel 2023 vedrà scadere il suo contratto: c’è già un’offerta per lo ‘Special One’

Si inizia a progettare il futuro in casa Roma e non solo quello dei calciatori. Certo alle porte c’è la finestra invernale di calciomercato che sarà fondamentale per potare i rinforzi al momento necessari a Mourinho per colmare alcune lacune all’interno della rosa, ma nel frattempo la società inizia a pensare anche al futuro sulla panchina giallorossa.

Sì, perché il contratto di Mourinho scadrà il prossimo giugno 2023 e dunque bisogna capire se l’intenzione è quella di proseguire con lo ‘Special One’ o cambiare. Nel frattempo è pronta la prima offerta per il tecnico portoghese.

Calciomercato Roma, futuro Mourinho: i Friedkin preparano l’offerta di rinnovo

La Roma ha raggiunto il primo importante obiettivo, ovvero quello di superare la fase a gironi di Europa League. Certo un primo posto nel girone sarebbe stato meglio, ma la Roma comunque ha rimontato una situazione difficile ed è approdata ai sedicesimi di finale. Nel secondo tempo di ieri si è vista una Roma affamata, consapevole delle sue potenzialità e con una mentalità vincente. Gran parte del merito di ciò va a Mourinho, che nel suo primo anno nella capitale ha conquistato subito un trofeo e ora non vuole fermarsi.

Al momento l’unico intoppo sarebbe il contratto del tecnico portoghese, che scadrà a giugno 2023. Però, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, i Friedkin non vorrebbero separarsi da Mourinho poiché ritenuto troppo importante per il progetto. Così la proprietà sta preparando la prima offerta per il rinnovo del contratto per altri due anni. Dunque la Roma e Mourinho potrebbero continuare un importante cammino insieme.