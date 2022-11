Roma-Lazio, non solo Immobile: altro problema per Sarri

Si avvicina il derby tra Roma e Lazio in programma domenica alle 18: Maurizio Sarri dopo l’infortunio di Immobile ha un altro problema

Il derby tra Roma e Lazio si è già iniziato a infiammare. Le partite di Europa League che hanno i chiuso la fase a gironi, con la Roma ai sedicesimi e la Lazio retrocessa in Conference League, hanno già dato il loro contributo a far partire le frecciatine e gli sfottò. Anche Mourinho ieri ci ha messo del suo con la frecciatina nei confronti di Tare riguardo alla retrocessione nella competizione vinta dalla Roma.

Se da una parte la Roma sa già che dovrà fare a meno di Paulo Dybala, il miglior giocatore della rosa giallorossa, in casa Lazio sono ancora diversi i dubbi. Oltre a Immobile per Sarri spunta un altro problema.

Roma-Lazio, Immobile non recupera: Luis Alberto è un altro problema per Sarri

Dopo ieri sera si è ufficialmente acceso il derby della capitale. Roma e Lazio si preparano a sfidarsi domenica alle 18, con tante frecciatine arrivate mentre ci si avvicina alla partita. Tornando al campo, tra i biancocelesti continua a essere l’infortunio di Immobile l’argomento principale. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ la lesione sarebbe stata riassorbita, ma al bomber manca la condizione fisica per essere in campo. Così Maurizio Sarri da qui a domenica spera almeno di portare Immobile in panchina.

Ma l’attaccante non è l’unico dubbio in casa Lazio. Infatti anche Luis Alberto continua a essere un’incognita. Secondo il quotidiano Sarri lo valuterà nei prossimi allenamenti perché il ‘Mago’ sembrerebbe mentalmente distante e ieri Sarri ha deciso di non farlo nemmeno entrare nonostante la situazione difficile. Dunque due dubbi importanti ancora irrisolti mentre il derby si avvicina.